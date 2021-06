Anzeige

Unfälle Falschfahrer auf A7 verursacht Unfall mit Schwerverletzten Ein in falscher Richtung fahrender Autofahrer hat auf der Autobahn 7 einen Unfall mit mehreren Schwerverletzten verursacht und ist selbst dabei ums Leben gekommen.

Rothenburg ob der Tauber.

Der 81-Jährige war am Freitagmorgen im mittelfränkischen Landkreis Ansbach nahe Rothenburg ob der Tauber entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn gefahren, wie die Polizei mitteilte. Nach wenigen Kilometern touchierte er auf der Überholspur zunächst ein Auto und stieß dann mit einem weiteren frontal zusammen. Dieser Wagen wurde dadurch laut einem Sprecher von der Fahrbahn in eine angrenzende Böschung geschleudert. Die drei Insassen kamen schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser. Der 81-Jährige erlitt durch den Aufprall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Fahrerin des touchierten Autos wurde leicht verletzt.

Etwa 60 Helfer umliegender Feuerwehren und des Rettungsdienstes sowie vier Rettungshubschrauber waren laut Polizei im Einsatz. Die A7 war nach dem Unfall mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Den genauen Unfallhergang und warum der Mann als Falschfahrer unterwegs war, ermittelt nun die Polizei.

