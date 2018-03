Archäologie

Familie aus Lindau wird Jubiläumsgast am Ötzi-Jahrestag

Eine fünfköpfige Familie aus Lindau am Bodensee ist der fünfmillionste Besucher des Ötzi-Museums in Südtirol. Die Familie Richter kam ausgerechnet zu einem Jubiläum in das Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen: Am Mittwoch war die Gletschermumie seit genau 20 Jahren öffentlich zu sehen. Vater Dirk Richter (40), Mutter Désirée (36) und die Kinder Leni (12), Julian (10) und Mia Isabell (7) waren zum Kurzurlaub in der italienischen Region.