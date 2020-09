Anzeige

Brände Familie erleidet Verbrennungen bei Verpuffung auf Balkon Bei einer Verpuffung hat sich in Eggolsheim (Landkreis Forchheim) eine Familie Verbrennungen zugezogen.

Eggolsheim.Der 47 Jahre alte Vater wollte am Montagabend auf einem Balkon Ethanol in eine Metallschale füllen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Da die Schale schon heiß war, kam es den Angaben zufolge zu der Verpuffung. Der Vater, die 42 Jahre alte Mutter und der 15 Jahre alte Sohn mussten mit teils schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.