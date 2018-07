Justiz Familie wartet auf die tote Sophia Der Leichnam der Mitte Juni getöteten Ambergerin ist noch immer in Spanien. Ihr Bruder verzweifelt an den Behörden.

Von Claudia Bockholt

Mail an die Redaktion Sophia Lösche wurde Opfer eines Verbrechens. Foto: Polizei Sachsen

Amberg.Sechs Wochen nach dem gewaltsamen Tod der Amberger Studentin Sophia kann die Familie die junge Frau noch immer nicht beerdigen. Ihr Bruder Andreas Lösche bestätigte der MZ, dass der Leichnam noch immer in der baskischen Stadt Vitoria-Gasteiz sei und von der zuständigen Richterin nicht freigegeben werde. Der Grund sei wohl, dass ein Gutachten zunächst zweifelsfrei bestätigen müsse, dass Sophia nicht auf spanischem Territorium getötet wurde.

Lösche erklärte gegenüber der MZ, dass ihm zwischenzeitlich deutsche Forensiker und auch der bekannte Kriminalbiologe Mark Benecke bestätigt hätten, dass dieses Vorgehen unüblich und auch unnötig sei. Denn die notwendigen Proben seien binnen weniger Stunden entnommen. Es sei ohnehin unsicher, ob der Todeszeitraum überhaupt noch so genau bestimmt werden kann. Der Leichnam war erst drei Tage nach der Tat in Spanien entdeckt worden. Der Körper war schon in Verwesung übergegangen, zudem hatte der mutmaßliche Täter, ein 41-jähriger marokkanischer Trucker, versucht, die Tote anzuzünden. Bisher ist auch der dringend Tatverdächtige nicht nach Deutschland ausgeliefert worden.

Das Warten auf die Überführung der toten Sophie ist für die Familie eine ungeheure Belastung. „Meine Eltern müssen doch einen Ort haben, an den sie hingehen können“, sagt Lösche. „Deshalb kämpfe ich jeden Tag“.

Am Mittwoch findet in Amberg eine Trauerfeier nur für Familie und Freunde von Sophia statt. Lösche, der in den vergangenen Wochen auch die Ermittler in Deutschland kritisierte, hat gegenüber der Mittelbayerischen bereits angekündigt, im Prozess als Nebenkläger auftreten zu wollen, um volle Akteneinsicht zu erhalten.

