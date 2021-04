Anzeige

Kriminalität Familiendrama in Weiden: Frau in Klinik Eine Frau hat ihre beiden Kinder aus dem Fenster geworfen. Sie verletzten sich schwer. Die Frau ist nun in einer Klinik.

Zwei Kinder wurden in Weiden verletzt. Foto: Marc Tirl/dpa

Weiden.Schweres Familiendrama in Weiden: „Am Nachmittag des 29.04.2021 ereignete sich im Stadtgebiet ein familiäres Drama, bei dem die Mutter aus bislang noch unklaren Gründen zwei ihrer Kinder vom Fenster gestoßen haben soll. Die Tatverdächtige wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht“, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums der Oberpfalz.

„Wie gestern berichtet, soll eine 30 Jahre alte Frau gegen 16:00 Uhr ihre beiden Kinder im Alter von 20 Monaten und acht Jahren aus dem Fenster ihrer Wohnung im ersten Stock gestoßen haben. Die Frau befand sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte noch mit einem weiteren Kind am Fenster. Die Polizei verschaffte sich umgehend Zutritt zur Wohnung und nahm die Frau noch vor Ort fest“, teilen die Beamten mit.

„Das 20 Monate sowie das acht Jahre alte Kind kamen mit teils schweren Prellungen und Frakturen in ein Krankenhaus. Der Säugling wurde leicht verletzt und vorsorglich ärztlich behandelt. Alle Kinder befinden sich in ärztlicher Betreuung. Das Jugendamt ist eingebunden. Die Staatsanwaltschaft Weiden hat ein Ermittlungsverfahren gegen die Tatverdächtige wegen versuchten Totschlags mit gefährlicher Körperverletzung eingeleitet“, heißt es vonseiten des Polizeipräsidiums.

„Die Tatverdächtige wurde heute dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden einen vorläufigen Unterbringungsbefehl erließ. Die Frau wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden steht in engem Austausch mit der Staatsanwaltschaft und der Stadt Weiden“, teilte die Polizei mit.