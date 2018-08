Soziales Familiengeld: Söder attackiert SPD Bayerns Ministerpräsident will neue Sozialleistung trotz Warnungen aus Berlin auch an Hartz-IV-Empfänger überweisen.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Ministerpräsident Markus Söder kritisiert in Sachen Familiengeld scharf die SPD. Foto: Lino Mirgeler/dpa

München.Mit scharfer Kritik an der SPD und an Bundessozialminister Hubertus Heil hat sich Ministerpräsident Markus Söder am Sonntag in die Debatte um das von Bayern geplante Familiengeld eingeschaltet. „Es ist doch ein sehr ungewöhnlicher Vorgang in der Geschichte der Sozialdemokratie, dass sich die SPD gegen die Schwächsten wendet“, sagte Söder im Gespräch mit der Mittelbayerischen Zeitung. Das Bundessozialministerium hatte am Freitag die CSU-Regierung darauf hingewiesen, dass Hartz-IV-Empfänger nicht davon profitieren könnten, weil das Familiengeld auf die Sozialleistungen angerechnet werde. Söder betonte, dass das Familiengeld vom Sozialministerium im Vorfeld rechtlich abgeklärt worden sei.

„Es ist doch ein sehr ungewöhnlicher Vorgang in der Geschichte der Sozialdemokratie, dass sich die SPD gegen die Schwächsten wendet.“ Ministerpräsident Markus Söder



Der Regierungschef bekräftigte, dass das Familiengeld auf jeden Fall erstmals im September an alle Familien überwiesen werde. Ähnlich hatte sich bereits am Freitag Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer geäußert. „Wir zahlen das Familiengeld an alle direkt aus“, sagte Söder. „Sollte die SPD wirklich gegen die Schwächsten klagen, wäre das unverständlich“, sagte Söder.

Er zeigte auch großes Unverständnis über jüngste SPD-Äußerungen, wonach nach dem Ausschluss von Hartz-IV-Empfängern nun nur noch „Besserverdienende“ vom CSU-Familiengeld profitierten. „Aus Sicht der Sozialdemokraten ist also jeder der über den Regelsatz von Hartz IV liegt schon ein Besserverdienender? Was für ein seltsames Verständnis von Einkommensverteilungen im Land.“

Söder hatte das Familiengeld in seiner ersten Regierungserklärung im April angekündigt. Es löst das bisherige Betreuungsgeld und Landeserziehungsgeld ab. Eltern ein- und zweijähriger Kinder erhalten unabhängig vom Einkommen und von der von ihnen gewählten Betreuungsform 250 Euro pro Kind und Monat. Ab dem dritten Kind werden 300 Euro bezahlt. Der erste Auszahlungstermin liegt sechs Wochen vor der Landtagswahl. Die Opposition betrachtet das Söder-Projekt deshalb als pure Wahlkampfmaßnahme.

„Söder wusste von Anfang an, dass das Familiengeld auf Hartz IV angerechnet wird.“ SPD-Bundesvize Natascha Kohnen



Die bayerische SPD-Spitzenkandidatin und stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Natascha Kohnen reagierte gestern empört auf die Kritik Söders. Es sei „unanständig“, dass dieser versuche, die eigenen Fehler Anderen in die Schuhe zu schieben. „Söder wusste von Anfang an, dass das Familiengeld auf Hartz IV angerechnet wird. Die CSU hat diese gesetzlichen Regeln in Berlin selbst beschlossen.“ Der Regierungschef habe Versprechungen gemacht, die er jetzt nicht einhalten könne. „Ich fordere Herrn Söder auf, dieses Wahlkampftheater sofort einzustellen. Stattdessen sollte er eine saubere gesetzliche Lösung vorgelegen, um die finanziell schwächsten Familien in Bayern wirksam zu unterstützen.

Die Landtags-SPD hatte am Wochenende von der CSU die Beibehaltung des Landeserziehungsgeldes gefordert, das nicht auf Hartz-IV-Leistungen angerechnet wird. „150 bis 300 Euro je nach Anzahl der Kinder waren für die betroffenen Familien oftmals überlebenswichtig“, sagte die sozialpolitische Sprecherin Doris Rauscher.

Das Bundessozialministerium hatte die CSU bereits am Freitag vor Alleingängen bei der Auszahlung gewarnt. Es wäre „nicht erträglich“, wenn Familien auf zusätzliches Geld vertrauten „und das Geld dann nach Recht und Gesetz später wieder zurückgeben müssten. Man werde Kontakt zur Staatsregierung aufnehmen, „um solche Entwicklungen zu vermeiden“.

