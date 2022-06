Jahresbericht Familiengerichte: Weniger Maßnahmen bei Kindeswohlgefährdung

Familiengerichte in Bayern sind im vergangenen Jahr in 2706 Fällen gegen eine Gefährdung des Kindeswohls vorgegangen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ging die Zahl der gerichtlichen Maßnahmen erneut zurück, diesmal um zwölf Prozent, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag in Fürth mitteilte. Jungen und Mädchen waren ähnlich oft betroffen. In 520 Fällen wurde das Sorgerecht vollständig entweder auf das Jugendamt oder einen Dritten übertragen. In 1090 Fällen entschieden sich die Gerichte für eine teilweise Übertragung des Sorgerechts.

dpa