Kriminalität Familienstreit eskaliert: Verwandte verprügeln Bruder Ein Familienstreit ist am Bahnhof in Donauwörth eskaliert: Ein Paar schlug auf den Bruder des Ehemanns so lange ein, bis die Polizei anrückte.

Donauwörth.Vorausgegangen war ein Streit wegen einer wiederholten Sachbeschädigung am Haus des Ehepaares, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Paar suchte daraufhin den Bruder am Bahnhof in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) auf. Am Bahnsteig schlugen beide Verwandte auf den 45-Jährigen ein. Dieser erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Die 42-jährige Frau und der 47-jährige Mann wurden nach der Tat am Dienstag wegen vorsätzlicher Körperverletzung angezeigt. Der Bruder erhielt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.