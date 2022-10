Tödliche Auseinandersetzung Familienstreit in Gunzenhausen: Mutter tot, Sohn lebensgefährlich verletzt von Katarina Cavar

Merken

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen vor dem Einfamilienhaus in Gunzenhausen, in dem sich am Montag ein tödlicher Familienstreit ereignet hat. Foto: vifogra/Goppelt

Gunzenhausen, Stadt.Ein tödlicher Familienstreit hat sich am Montag im mittelfränkischen Gunzenhausen ereignet. Eine Frau kam dabei ums Leben, ihr Sohn wurde lebensgefährlich verletzt.

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage berichtete, waren ein 52-jähriger Mann und seine 78-jährige Mutter gegen 17 Uhr in einem Einfamilienhaus im Gunzenhausener Ortsteil Unterwurmbach in einen Streit geraten. Die Situation eskalierte offenbar schnell: „Beide haben sich gegenseitig massive Verletzungen mit spitzen Gegenständen zugefügt“, so der Sprecher gegenüber der Mediengruppe Bayern. Als Tatwaffe vermuten die Ermittler ein oder mehrere Messer.







Die 78-jährige Frau sei noch vor Ort gestorben. Ihr Sohn kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Den Notruf wählte ein Nachbar, zu dem der Sohn nach der Auseinandersetzung gegangen war. Die Hintergründe des Streits waren zunächst noch völlig unklar. Zum Zeitpunkt des Streits waren die beiden alleine in dem Haus, das sie laut Polizei wohl zu zweit bewohnten. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines Tötungsdelikts.

− cav/dpa