Kriminalität Familienstreit mündet in heftiger Schlägerei Ein gewalttätiger Familienstreit hat in Donauwörth die Polizei auf den Plan gerufen.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Donauwörth.Mehrere Mitglieder einer Großfamilie verprügelten in ihrer Wohnung zunächst die Lebensgefährtin des ältesten, 26 Jahre alten Sohnes, teilte die Polizei am Montag mit. Der 26-Jährige habe sich mit Faustschlägen gewehrt und dabei seine Mutter verletzt. Laut einem Sprecher riefen beide Streitparteien am Sonntagabend fast gleichzeitig die Polizei. Die Einsatzkräfte hätten die Beteiligten getrennt und die Lage entschärft. Die 28-jährige Lebensgefährtin des 26 Jahre alten Mannes wurde mit Kopfverletzungen und einer Verletzung im Gesicht in eine Klinik gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler entzündete sich der Streit daran, dass die restlichen Familienmitglieder die Freundin des Bruders und Sohnes nicht mochten. Laut dem Polizeisprecher ist die Familie schon häufiger durch Straftaten aufgefallen.