Bundesliga Fan-Umfrage zum Saisonstart: Bayern top, Hertha flop

Der FC Bayern München wird einer Umfrage zufolge erneut Meister in der Fußball-Bundesliga. Laut dem „Bundesliga-Barometer-Report“ erzielt der Rekordmeister dabei die meisten Tore und kassiert die wenigsten Treffer, wie das repräsentative Sport-Umfrageportal „bundesligabarometer.de“ am Donnerstag mitteilte. Rund 5560 Personen hatten an der im Juli durchgeführten repräsentativen Umfrage teilgenommen.

dpa