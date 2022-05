Notfall Fass mit Phosphor explodiert: Mann schwer verletzt

Bei der Explosion eines mit Phosphorlappen gefüllten Fasses in Oberbayern ist ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war das Fass am Donnerstag beim Umladen auf einem Lagerplatz einer Sonderabfall-Entsorgung in Baar-Ebenhausen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) explodiert.

dpa