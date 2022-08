Zwischenbilanz Fast 128.000 Gäste: Bregenzer Festspiele vor Halbzeit

Trotz zwei von der Bodensee-Bühne weg verlegter Aufführungen ziehen die Bregenzer Festspiele kurz vor der Halbzeit eine positive Zwischenbilanz. Inklusive der für Donnerstag geplanten 13. von 26 Aufführungen der Oper „Madame Butterfly“ von Giacomo Puccini würden in Bregenz mehr als 127.600 Besucher erwartet, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Rund 88.000 der Gäste hätten dann die Auftritte auf der Seebühne verfolgt, die anderen Besucher hätten sich Stücke im Festspielhaus und im Theater am Kornmarkt angesehen.

dpa