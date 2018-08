Hochschulen

Fast die Hälfte der Doktoranden sind Frauen

22 018 Doktoranden haben im vergangenen Jahr an bayerischen Hochschulen den höchsten akademischen Grad angestrebt. 43,5 Prozent davon waren Frauen, wie das Landesamt für Statistik am Dienstag in Fürth mitteilte. Am häufigsten arbeiteten die Promovierenden an einer Doktorarbeit im Bereich Mathematik/Naturwissenschaften (28,9 Prozent). Knapp ein Fünftel forschte im Bereich der Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften (19,4 Prozent) und 17,7 Prozent in den Ingenieurwissenschaften.