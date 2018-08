Migration

Fast jeder Ausländer besteht den Einbürgerungstest

Nahezu jeder Ausländer, der 2017 in Bayern den Einbürgerungstest zum Erlangen der deutschen Staatsangehörigkeit abgelegt hat, war dabei auch erfolgreich. Von den 8988 Bewerbern, die den Fragebogen im Freistaat ausfüllten, bestanden 8893. Das entspricht einer Quote von 98,9 Prozent, wie am Dienstag veröffentlichte Zahlen des Bundesinnenministeriums belegen. Mit dem Ergebnis liegt Bayern knapp über dem Bundesdurchschnitt von 98,4 Prozent.