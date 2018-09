Wahlen Fast jeder zweite Bayer gegen GroKo Laut „Politbarometer“ wollen 46 Prozent der Befragten keine schwarz-rote Regierung. Favorit wäre Schwarz-Grün.

Gut drei Wochen vor der Landtagswahl: Knapp die Hälfte der Befragten in Bayern gibt einer schwarz-roten Regierung gute Noten. Favorit wäre Schwarz-Grün.

Mainz.Im Bund keimt der Streit in der großen Koalition immer wieder auf und in Bayern will laut einer Umfrage fast die Hälfte der Menschen nach der Landtagswahl keine schwarz-rote Regierung. 46 Prozent der Befragten gaben beim „Politbarometer Extra“ des ZDF an, eine Regierung aus CSU und SPD schlecht zu finden, wie der Sender am Freitag mitteilte. 34 Prozent bezeichneten eine solche Koalition als gut. Die anderen Befragten antworteten mit „egal“ oder „weiß nicht“. Favorit bei den Umfrageteilnehmern wäre demnach eine schwarz-grüne Koalition, die 50 Prozent gut fänden und ein Drittel (33 Prozent) schlecht. Eine Regierung aus CSU und Freien Wählern unterstützen 45 Prozent, während diese 24 Prozent ablehnen.

Die Grünen liegen auf Platz zwei

Bei der Sonntagsfrage ist im Vergleich zu anderen Umfragen der vergangenen Tage wenig Bewegung: Die CSU bekäme 35 Prozent der Stimmen, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre. Die Grünen liegen auf Platz zwei mit 18 Prozent, gefolgt von der SPD mit 13, den Freien Wähler mit 11 und der AfD mit 10 Prozent. Die FDP kratzt laut dem „Politbarometer Extra“ an der Fünf-Prozent-Hürde, um am 14. Oktober in den bayerischen Landtag einzuziehen. Die Linke wäre laut dieser Umfrage mit vier Prozent draußen. Damit hätten praktisch nur eine Regierung aus CSU und Grünen oder aus CSU und SPD eine Mehrheit.

Nach dem Streit um die Migrationspolitik hatten sich Union und SPD im Bund diese Woche über die Rolle von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen gestritten. Seine Beförderung zum Staatssekretär im Bundesinnenministerium stößt vielen Sozialdemokraten auf. Ihre Kritik richtet sich vor allem an Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer.

Bundesweit stellt sich die Siutation so dar: Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen Union und Sozialdemokraten zusammen nur noch auf 45 Prozent der Stimmen, wie aus dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend hervorgeht. Zwar wäre die Union mit ziemlichen Verlusten immer noch stärkste Kraft, doch käme die AfD bereits auf den zweiten Platz.

Nach der aktuellen Sonntagsfrage würde die Union mit 28 Prozent das schlechteste Ergebnis seit Einführung des Deutschlandtrends 1997 einfahren, Koalitionspartner SPD wäre mit 17 Prozent nur drittstärkste Kraft. Für die AfD schlugen 18 Prozent zu Buche, Grüne kämen auf 15, die Linke auf 10 und die Liberalen auf 9 Prozent.

Seehofers Sympathie-Werte sinken

Angesichts der aktuellen Politik rutscht Innenminister Horst Seehofer (CSU) in den Zustimmungswerten immer weiter ab. Nur 28 Prozent halten ihn für eine gute Besetzung, nach 39 Prozent im April. Auch innerhalb der Union sinkt Seehofers Popularität – hatten ihn im April noch 45 der CDU/CSU-Parteianhänger für den richtigen Mann an der Spitze des Innenressorts gehalten, waren es aktuell nur noch 31 Prozent.

