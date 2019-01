Prozesse „Fast noch Kinder“: Urteile nach Prügeltod eines Schülers Es ist eine Tat, die sprachlos macht: Zwei Schüler verabreden sich zu einem Schaukampf - einfach, weil sie sich nicht mochten. Schaulustige mischen sich ein. Am Ende der wüsten Schlägerei ist ein 15-Jähriger tot. Jetzt sind vier Beteiligte in Passau verurteilt worden.

Von Ute Wessels, dpa

Passau.Der Prügeltod des 15-jährigen Schülers Maurice K. bewegte weiter über Passau hinaus. Wer ihm bei der üblen Schlägerei im Frühjahr vergangenen Jahres den Tod bringenden Schlag ins Gesicht versetzt hat, ist unklar. Das Opfer erstickte nach einem Nasenbeinbruch an seinem eigenen Blut. Vier Beteiligte wurden nun vom Landgericht Passau verurteilt.

„Im Zweifel für die Angeklagten“, sagt die Vorsitzende Richterin Ursula Raab-Gaudin am Donnerstag zum Ende eines gut zweimonatigen Prozesses. Der älteste der vier Angeklagten wird zu einer dreieinhalbjährigen Gefängnisstrafe verurteilt, die drei jüngeren erhalten Bewährungsstrafen von einem Jahr bis einem Jahr und neun Monaten. Äußerlich ungerührt nehmen sie ihr Urteil zur Kenntnis.

Am letzten Verhandlungstag fasst die Richterin das dramatische Geschehen noch einmal zusammen. Den Angeklagten gegenüber sitzt die Mutter des Opfers, die die schrecklichen Details gefasst erträgt. Sie war an jenem Abend im April zufällig hinzugekommen, als ihr Sohn zusammensackte und der Notarzt um dessen Leben kämpfte.

Maurice und ein Gleichaltriger hatten sich an einer Unterführung in der Innenstadt zu einem Kampf „1 gegen 1“ verabredet. Sie konnten sich nicht leiden, redeten schlecht übereinander. Das wollten sie klären - mit Fäusten. Etwa 20 Zuschauer standen um das Duo herum, einige mischten sich ein. Das Gericht macht den inzwischen 16-jährigen Kontrahenten und einen 25-jährigen Angeklagten als Haupttatverdächtige aus. Einer der beiden habe wohl den entscheidenden Schlag ausgeführt, sagt die Vorsitzende Richtern. Jedoch lasse sich nicht mit Sicherheit sagen, wer von ihnen.

Nach Überzeugung des Gerichtes hatten sich die 15 und 17 Jahre alten Angeklagten in den Kampf eingemischt. Ihr 25-jähriger Cousin sei dann mit zwei brutalen Schlägen dazwischen gegangen, einer gegen den Kopf und einer in den Bauch - das hätten auch Zeugen so ausgesagt. Von dem Moment an sei Maurice benommen und nicht mehr zur Gegenwehr fähig gewesen. Danach schlug der eigentliche Kontrahent wieder zu, mehrere Schläge gegen den Kopf. Maurices Reflexe seien ausgeschaltet gewesen, er habe zwar Blut eingeatmet, aber nicht mehr ausgehustet. Er habe mit dem Rücken zu einer Wand gestanden, die Arme nur noch kurz gehoben und dann die Hände sinken lassen. Keine Abwehr mehr.

Dem 25-Jährigen legt das Gericht unter anderem vorsätzliche Körperverletzung, fahrlässige Tötung und die Beteiligung an einer Schlägerei zur Last. Mit seinen Schlägen sei das Bewusstsein des Opfers bereits getrübt worden. Der 16-Jährige habe sich der vorsätzlichen Körperverletzung sowie Beteiligung an einer Schlägerei strafbar gemacht. Zudem habe er später Polizisten angegriffen und beleidigt. Die weiteren Angeklagten verurteilt das Gericht wegen gefährlicher Körperverletzung und Beteiligung an einer Schlägerei.

Nach der Schlägerei brüstete sich der 25-Jährige noch mit einer Botschaft in sozialen Netzwerken: „Ich habe einen k.o. geschlagen.“ Dass sich der junge Mann mit derartig brutalen Schlägen gegen Maurice richtete, sei völlig unverhältnismäßig gewesen. „Da mischt sich ein durchtrainierter, überlegener Erwachsener in einen Kampf ein. Das waren fast noch Kinder, 15 Jahre alt.“ Der groß und kräftig gebaute Maurice habe die zwei kleineren Cousins des 25-Jährigen locker abschütteln können. Mit seinem Einschreiten habe der 25-Jährige, der bereits wegen anderer Delikte in Haft saß, dafür gesorgt, dass sich der Kampf „1 gegen 1“ zu diesem dramatischen Geschehen entwickelte.

Nicht nachvollziehbar war für das Gericht das Verhalten des Kontrahenten von Maurice nach der Tat. Als die Polizei T-Shirt und Hose des Schülers zur Spurensicherung sicherstellen wollte, griff dieser die Beamten heftig an und überzog sie demnach mit übelsten Beleidigungen: „Das ist ja wohl der Hammer: Da führt sich ein 15-jähriger Schüler dermaßen auf, dass Polizisten zu sechst eingreifen mussten, um ihm T-Shirt und Hose auszuziehen.“

Positiv rechnete das Gericht den vier Angeklagten an, dass sie in ihren - unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorgetragenen letzten Worten - Bedauern gezeigt hätten. Da hätten sie ihre Coolness abgelegt, sagte die Richterin. Die letzten Worte seien teilweise sehr eindringlich und emotional gewesen. Der Jüngste habe gesagt, immer an die Mutter von Maurice denken zu müssen, weil er sich frage, wie es seiner eigenen Mutter gehen würde, wenn er gestorben wäre. Es hätte tatsächlich jeden treffen können, sagt die Richterin. „Und das zeigt, warum solche Schlägereien Unsinn sind, weil sie eskalieren können.“

Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.