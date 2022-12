Gift-Mord „Fast perfekter Mord“?: Urteil im Traunsteiner Prozess

Im Prozess um den Gift-Mord an einem 75 Jahre alten Pflegebedürftigen will das Landgericht Traunstein am Mittwoch (16.00 Uhr) das Urteil sprechen. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft für die angeklagte Tochter des Mannes. Sie wirft der heute 55-Jährigen Mord aus niedrigen Beweggründen und Heimtücke vor und geht auch von einer besonderen Schwere der Schuld aus. Der Mann sei das Opfer eines „fast perfekten Mordes“ geworden, sagte der Staatsanwalt in seinem Schlussplädoyer.

dpa