Fussball FC Augsburg bestreitet Generalprobe gegen Ajax Amsterdam Der FC Augsburg bestreitet seinen Härtetest vor dem Pflichtspielstart gegen Ajax Amsterdam.

Augsburgs Trainer Heiko Herrlich steht vor Spielbeginn im Stadion. Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild

Augsburg.Das Testspiel gegen den 34-maligen niederländischen Meister findet an diesem Samstag (14.00 Uhr) in Amsterdam statt. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Eine Woche später bestreitet die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich ihre Erstrunden-Partie im DFB-Pokal gegen den MTV Eintracht Celle. In der Bundesliga geht es für den FCA am 19. September beim 1. FC Union Berlin los.