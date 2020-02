Fussball FC Augsburg erwartet keine lange Pause für Lichtsteiner Der FC Augsburg rechnet bei Stephan Lichtsteiner mit keinem langen Ausfall.

Mail an die Redaktion Augsburgs Stephan Lichtsteiner liegt beim Spiel gegen den SC Freiburg verletzt auf dem Boden. Foto: Tom Weller/dpa

Augsburg.Der Schweizer Fußball-Nationalspieler musste am Samstag beim 1:1 gegen den SC Freiburg in der 32. Minute ausgewechselt werden. Lichtsteiner hatte sich offensichtlich am rechten Knie verletzt. Nach Angaben von Trainer Martin Schmidt hat der 36 Jahre alte Rechtsverteidiger einen „Schlag aufs Knie“ bekommen. Einer ersten Untersuchung zufolge war von einer großen Risswunde die Rede, die Bänder seien anscheinend stabil. Die Verletzung werde Lichtsteiner ein „paar Tage Trainingszeit“ kosten. Am Sonntag soll der Abwehrspieler eingehend untersucht werden.