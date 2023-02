Bundesliga FC Augsburg feiert neue Heimstärke: „Dreimal 1:0 - Chapeau“

Der FC Augsburg genießt seine neue Heimstärke in der Fußball-Bundesliga. Nach den Siegen gegen Borussia Mönchengladbach und Bayer 04 Leverkusen gelang am Freitag in gegen die TSG 1899 Hoffenheim der dritte Erfolg nacheinander in diesem Jahr, alle erzielt am Abend unter Flutlicht. „Dreimal 1:0 zu Hause - Chapeau!“, kommentierte Manager Stefan Reuter glücklich.

dpa