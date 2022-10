Fußball FC Augsburg gegen RB Leipzig personell zum Umbauen gezwungen

Der FC Augsburg muss personell auch in der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig improvisieren. Neben den Langzeitverletzten fällt nun auch Rechtsverteidiger Robert Gumny wegen einer Muskelverletzung aus. „Ich gehe nicht davon aus, dass er in den nächsten zwei Wochen auf dem Platz steht“, berichtete Trainer Enrico Maaßen am Freitag.

dpa