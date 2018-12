Fussball

FC Augsburg gegen Wolfsburg wohl ohne Hinteregger

Der FC Augsburg muss in seinem letzten Bundesligaspiel dieses Jahres wohl auf Verteidiger Martin Hinteregger verzichten. Der Österreicher erlitt beim 2:2 am Dienstag beim Hertha BSC eine Kopfverletzung und musste ausgewechselt werden. „Er hatte im Spiel wirklich einen kurzen Aussetzer“, berichtete Trainer Manuel Baum vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg. Hinteregger musste bislang mit dem Training aussetzen. „Die Wahrscheinlichkeit ist nicht allzu groß, dass er im Kader steht“, sagte Baum am Freitag.