Bundesliga FC Augsburg gewinnt Testspiel gegen St. Gallen 4:2

Der FC Augsburg hat im Testspiel während der Länderspielpause Selbstvertrauen für den Endspurt in der Fußball-Bundesliga getankt. Auch ohne seinen in die Nationalmannschaft berufenen Mittelstürmer Mergim Berisha gewannen die Augsburger am Donnerstag gegen den Schweizer Erstligisten St. Gallen verdient 4:2 (2:2).

dpa