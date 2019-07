Fussball FC Augsburg gewinnt Testturnier: „Feinabstimmung fehlt noch“ Der FC Augsburg gibt sich in der Vorbereitung weiter keine Blöße. Martin Schmidts Mannschaft gewinnt sogar ein Kurzturnier gegen einen Bundesliga-Rivalen. Die SpVgg Greuther Fürth beklagt gleich zwei Verletzte.

Martin Schmidt, Trainer des FC Augsburg, streicht seine Haare zurück.

Heimstetten.Mit einem Silberpokal posierten die Spieler des FC Augsburg nach ihrem Finalerfolg gegen Borussia Mönchengladbach beim Kurzturnier in Heimstetten. Dank des starken Torwarts Fabian Giefer und eines Treffers von U19-Nationalspieler Maurice Malone in der 13. Minute siegte der FCA am Samstag im Duell der Fußball-Bundesligisten verdient mit 1:0. „Viele Abläufe haben schon gestimmt, aber an der Feinabstimmung fehlt es schon noch“, sagte der Augsburger Coach Martin Schmidt der „Augsburger Allgemeinen“.

Im Tor zeigte Giefer eine starke Leistung. Gleich zweimal rettete er in prekärer Situation gegen Raffael. Und auch am entscheidenden Tor im Finale war der 29-Jährige beteiligt: Seinen langen Abschlag verlängerte Neuzugang Mads Pedersen mit dem Kopf auf Malone, der mit einem wuchtigen Linksschuss Borussia-Keeper Yann Sommer überwand. Damit haben die Augsburger alle ihre drei Tests ohne Gegentreffer gewonnen.

Im Spiel um Platz drei besiegte Zweitligist Greuther Fürth den Drittligisten TSV 1860 München nach einem Tor von Mittelstürmer Daniel Keita-Ruel 1:0.

Die Augsburger hatten sich im ersten Halbfinale gegen Fürth mit 1:0 durchgesetzt. Neuzugang Florian Niederlechner traf kurz vor Ablauf der 45 Minuten. Der ehemalige Freiburger hat sich selbst kein Toreziel für die kommende Saison gesteckt. „Ich setze mir keine Quote. Ich gebe einfach nur Gas“, sagte Niederlechner.

Für die Fürther endete das Halbfinale bitter. Mergim Mavraj musste nach einer Ecke mit einer Schulterverletzung ebenso ausgewechselt werden wie Maximilian Sauer nach einem Zweikampf an der Seitenlinie, bei dem er sich an der Hand verletzte.

Im zweiten Halbfinale hatten die Gladbacher die Münchner „Löwen“ mit 1:0 bezwungen, dem Ergebnis in allen vier Turnierspielen. Das Tor für das Team des neuen Borussia-Trainers Marco Rose erzielte Patrick Herrmann in der 30. Spielminute.