Fussball FC Augsburg kann mit Eduard Löwen planen Der FC Augsburg kann im Derby beim FC Bayern München wohl wieder mit Eduard Löwen planen.

Merken

Mail an die Redaktion Eduard Löwen von Augsburg ist auf dem Spielfeld zu sehen. Foto: Matthias Balk/dpa/Archiv

Augsburg.Dem Torschützen vom 2:3 gegen Borussia Mönchengladbach geht es nach seinen Rückenproblemen wieder besser. „Er ist auf einem guten Weg, fit zu werden für das Spiel“, sagte Trainer Martin Schmidt am Freitag. Alle Feldspieler seien vor der schwierigen Aufgabe am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim deutschen Fußball-Rekordmeister im Training, sagte der Coach. Nach dem 2:2 im Hinspiel wollen die Schwaben nun auch in der Allianz Arena überraschen.

In der Vorbereitung auf das Spiel wolle er kein „Torfestival“ der Bayern zeigen, „sonst ist der Respekt noch größer“, sagte Schmidt. „Mit etwas Glück und Zuversicht und mit viel Kampf und Leidenschaft können wir auch in München ein Pünktchen abkratzen.“