Fussball FC Augsburg mit Remis in Testspiel gegen Cercle Brügge Der FC Augsburg ist in seinem zweiten Testspiel im Trainingslager in Malta nicht über ein Remis hinausgekommen.

Mail an die Redaktion Augsburgs Trainer Martin Schmidt. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Attard.Der Fußball-Bundesligist spielte am Freitag 3:3 (1:1) gegen Cercle Brügge. Die Tore von Rani Khedira vor der Pause und zweimal Fredrik Jensen im zweiten Abschnitt reichten gegen den Tabellenletzten der ersten belgischen Liga im Nationalstadion der Stadt Attard nicht für den Sieg. Tags zuvor hatte eine B-Elf des FCA den maltesischen Verein Hibernians FC 4:0 geschlagen. Am Samstag fliegt das Team von Trainer Martin Schmidt zurück nach Deutschland. Eine Woche danach steht der Rückrunden-Auftakt mit einem Heimspiel gegen Borussia Dortmund an.