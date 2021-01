Anzeige

Fussball FC Augsburg mit Sorgen um Linksverteidiger Iago Der FC Augsburg sorgt sich nach der Niederlage gegen den VfB Stuttgart um seinen Linksverteidiger Iago.

Mail an die Redaktion Iago von Augsburg (l.) in Aktion gegen Silas Wamangituka von Stuttgart. Foto: Matthias Balk/dpa

Augsburg.„Ich hoffe, dass nix Schlimmes passiert ist“, sagte Manager Stefan Reuter nach dem 1:4 in der Fußball-Bundesliga am Sonntagabend. Der Brasilianer Iago musste in der 66. Minute ausgewechselt werden. Nach Reuters Darstellung war der 23-Jährige bei einem Zweikampf von einem Gegenspieler in seinen Teamkollegen Felix Uduokhai hineingeschoben worden. „Man hat gesehen, dass er leicht benommen ist“, beschrieb der Augsburger Manager die Szene, die zur Auswechslung führte.