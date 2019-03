Fussball FC Augsburg mit weiteren Ausfällen: Giefer operiert Beim FC Augsburg wird die Ausfallliste in der Fußball-Bundesliga immer länger.

Mail an die Redaktion Augsburgs Ersatztorwart Fabian Giefer rutscht der Ball durch die Hände. Foto: Stefan Puchner/Archiv

Augsburg.Im Gastspiel bei RB Leipzig werden den Schwaben neben den länger Verletzten auch der gelbgesperrte André Hahn, Ersatztorwart Fabian Giefer und Abwehrspieler Konstantinos Stafylidis fehlen, wie Trainer Manuel Baum am Donnerstag sagte. Abwehrspieler Stafylidis falle wegen einer beim 2:1 gegen Dortmund erlittenen Oberschenkelblessur aus. Giefer musste sich einer Operation am Sprunggelenk unterziehen und könne nicht spielen.

Dazu müssen die Schwaben im Abstiegskampf weiter auf Torjäger Alfred Finnbogason und Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw verzichten. Prognosen gab es bei den beiden nicht. Die Lage sei „weiterhin angespannt“, sagte Baum. „Von der Personaldecke her sind wir relativ dünn. Aber wir haben gegen Dortmund gezeigt, dass das nichts zu sagen hat.“

Den Tabellenführer der Bundesliga zwang Augsburg mit beherzter Defensive und einem Doppelpack von Finnbogason-Vertreter Dong-won Ji in die Knie. Der FCA will auch in der Partie beim Tabellendritten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Sachsen überzeugen und punkten.

Dafür forderte Defensiv-Profi Rani Khedira aber ein konzentrierteres Abwehrverhalten als in den vergangenen Wochen. Auch beim Sieg über Dortmund lud Augsburg die Gäste durch einen Fehler zum Tor ein.