Fussball

FC Augsburg rechnet mit Max wieder in der Vorbereitung

Der FC Augsburg rechnet bei Fußball-Profi Philipp Max nicht mit einer längeren Verletzungspause. Der Außenverteidiger fehlte am Sonntag in der Bundesliga beim 2:3 des FCA gegen den VfL Wolfsburg wegen einer Blessur am Sprunggelenk.