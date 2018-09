Fussball

FC Augsburg rechnet mit Hinteregger-Einsatz

Trainer Manuel Baum vom FC Augsburg rechnet am Samstag gegen Werder Bremen (15.30 Uhr/Sky) mit einem Einsatz von Verteidiger Martin Hinteregger. Der Österreicher hatte am vergangenen Samstag beim 1:2 gegen den FSV Mainz 05 nach einem Zusammenstoß mit seinem Landsmann Karim Onisiwo eine starke Prellung am linken Knie erlitten. Hinteregger konnte am Donnerstag wieder voll mittrainieren, berichtete Baum. „Es schaut ganz gut aus.“ Allerdings müsse man noch abwarten, wie das Knie des 26-Jährigen auf die Belastung reagiere.