Fussball

FC Augsburg sehnt Sieg herbei: „Richtig eklig sein“

Der FC Augsburg will nach vier Niederlagen in der Fußball-Bundesliga am Stück endlich wieder einen Sieg erzwingen. „Die Basics müssen wieder stimmen, wir müssen 90 Minuten rennen, wir müssen einfach richtig eklig sein“, forderte Offensivspieler André Hahn vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Vize-Meister FC Schalke 04.