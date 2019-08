Fussball FC Augsburg startet mit Lichtsteiner und Jedvaj gegen Union Der FC Augsburg setzt in der Fußball-Bundesliga gegen Aufsteiger Union Berlin auf seine neuen Abwehrkräfte.

Mail an die Redaktion Stephan Lichtsteiner, hier noch für die Schweiz. Foto: Laurent Gillieron/KEYSTONE/Archivbild

Augsburg.Trainer Martin Schmidt nominierte die in dieser Woche verpflichteten Stephan Lichtsteiner und Tin Jedvaj gleich für die Startelf des FCA, der mit einem 1:5 gegen Borussia Dortmund in die Saison gestartet war. Zudem kommt Philipp Max in der Abwehr neu in die Viererkette.

Für Union Berlin ist es nach dem 0:4 gegen RB Leipzig zum Auftakt das erste Auswärtsspiel in der Bundesliga. Trainer Urs Fischer verändert sein Team in der Anfangsformation ebenfalls auf drei Positionen.