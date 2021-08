Anzeige

Fussball FC Augsburg testet in Länderspielpause gegen Heidenheim Der FC Augsburg bestreitet während der Länderspielpause ein Testspiel gegen den Zweitligisten 1.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Fußball liegt auf dem Rasen. Foto: Tobias Hase/dpa/Symbolbild

Augsburg.FC Heidenheim. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, findet die Partie am 1. September (18.00 Uhr) in der Voith-Arena in Heidenheim statt. Es dürfen nur Geimpfte, Genesene oder Getestete in die Arena (3G-Regel).

© dpa-infocom, dpa:210825-99-964010/2