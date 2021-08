Anzeige

Fussball FC Augsburg verleiht Stürmer Malone an 1. FC Heidenheim Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat Offensivmann Maurice Malone bis zum Saisonende an Zweitligist 1.

Augsburg.FC Heidenheim abgegeben. Der 21-Jährige verlässt den FCA auf Leihbasis. In Augsburg hat er noch einen Vertrag bis 30. Juni 2024. Den Neuzugang würden „seine Schnelligkeit als auch seine Technik auszeichnen“, sagte Heidenheims Vorstandschef Holger Sanwald in einer Mitteilung vom Montag. „Hinzu kommt, dass er offensiv variabel einsetzbar ist und über einen starken Torabschluss verfügt.“ Vergangene Saison hatten die Augsburger Malone bereits an den SV Wehen Wiesbaden verliehen.

