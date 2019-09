Fussball FC Augsburg verleiht Verteidiger Rieder an 1860 München Der FC Augsburg hat Abwehrspieler Tim Rieder für eine Saison an den Drittligisten TSV 1860 München ausgeliehen.

Augsburg.Wie der Fußball-Erstligist am Montag mitteilte, haben beide Vereine Stillschweigen über die Ablösemodalitäten für den 25-Jährigen vereinbart. „Ich möchte wie im vergangenen Jahr weiterhin regelmäßig zum Einsatz kommen und sehe eine große Chance dazu beim TSV 1860 München“, sagte Rieder. Der FCA hatte jüngst in der Abwehr mit Felix Uduokhai, Tin Jedvaj und Stephan Lichtsteiner personell aufgerüstet. Rieder war zuletzt an den SV Darmstadt 98 ausgeliehen gewesen.