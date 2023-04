Bundesliga FC Augsburg wertet Pepi-Leihe als Erfolg Fußball-Bundesligist FC Augsburg bewertet die Entwicklung von Ricardo Pepi beim FC Groningen als äußerst positiv. „Rechnung voll aufgegangen. Das war der Gedanke, ihm nochmal Zeit zu geben in einer Liga, die vielleicht physisch nicht so anspruchsvoll ist wie die Bundesliga, aber trotzdem technisch gut“, sagte FCA-Trainer Enrico Maaßen am Donnerstag.

dpa

Mail an die Redaktion Augsburgs Ricardo Pepi geht nach dem Spiel zu den Fans und applaudiert. Foto: Christopher Neundorf/Christopher Neundorf/dpa/Archiv

Augsburg.Der Club hatte seinen Rekordtransfer im Sommer in die erste niederländische Liga verliehen. Der 20 Jahre alte US-Nationalspieler erzielte dort in bislang 22 Partien zehn Tore. „Es freut uns sehr, dass diese Entwicklung so positiv verläuft. Dass er viele Tore macht, auch in der Nationalmannschaft. Wir freuen uns, wenn er bald zurückkommt“, sagte Maaßen.

Zuletzt hatte sich bereits FCA-Manager Stefan Reuter positiv über eine weitere Zusammenarbeit mit Pepi geäußert. „Wir planen fest mit ihm und verspüren keinerlei Intention, ihn abzugeben“, sagte Reuter. Der Vertrag des jungen US-Profis beim FCA läuft noch bis zum 30. Juni 2026. Pepi war im Januar 2022 für die Summe von angeblich 16 Millionen Euro aus Dallas nach Augsburg gewechselt.