Bundesliga FC Augsburg will Klassenerhalt gegen Köln perfekt machen

Der FC Augsburg sehnt den letzten Schritt zum Klassenerhalt herbei. Die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl kann mit einem Sieg im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln vorzeitig das zwölfte Jahr in der Fußball-Bundesliga perfekt machen. „Wir wollen es fertig machen und in der Liga bleiben“, verkündete Weinzierl am Freitag.

