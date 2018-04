Fussball

FC Augsburg womöglich auch in Wolfsburg ohne Finnbogason

Dem FC Augsburg droht auch im Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg der Ausfall von Stürmer Alfred Finnbogason. Der Isländer fehlt wegen einer Wadenverletzung seit Ende Januar, schon ein erhofftes Comeback zuletzt gegen den FC Bayern (1:4) platzte. Auch für die Partie am Freitag (20.30 Uhr) in Wolfsburg könne es „knapp werden“, sagte Trainer Manuel Baum. Er will seinen Torjäger erst spielen lassen, wenn der bei 100 Prozent sei. „Wenn er das ist, wird er dabei sein, wenn nicht, dann wird er auch in Wolfsburg noch nicht dabei sein“, sagte Baum am Mittwoch.