Fussball

FC Augsburg: Zweithöchster Gewinn der Club-Geschichte

Der FC Augsburg hat den zweithöchsten Gewinn seiner Vereinsgeschichte verbucht. Der schwäbische Fußball-Bundesligist vermeldete am Dienstagabend einen Überschuss nach Steuern in Höhe von 10,464 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte der Gewinn noch 7,944 Millionen Euro betragen. Die Einnahmen beliefen sich auf 90,957 Millionen Euro. 13,7 Millionen Euro nahm der Club dabei durch Transfers ein, unter anderem durch die Verkäufe von Raul Bobadilla, Dominik Kohr und Paul Verhaegh. „Das abgelaufene Jahr war ein sehr gutes für den FC Augsburg. Wir haben unsere Ziele in 17/18 im Verein erreicht“, sagte Präsident Klaus Hofmann.