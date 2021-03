Anzeige

Fussball FC Bayern angeblich an Lucas Vázquez interessiert Der FC Bayern soll laut einem Bericht der spanischen Zeitung „As“ an Lucas Vázquez von Real Madrid interessiert sein.

Mail an die Redaktion Lucas Vázquez von Real Madrid in Aktion. Foto: Andreas Gebert/dpa/Archivbild

München.Der 29 Jahre alte Flügelspieler, dessen Kontrakt am 30. Juni 2021 ausläuft, konnte sich noch nicht auf eine Vertragsverlängerung mit den Königlichen einigen. Laut dem Bericht soll es Gespräche mit den Münchnern geben. Wie hoch die Chancen auf einen ablösefreien Wechsel sind, prognostizierte das Blatt nicht. Auch ein Verbleib in Madrid ist möglich. Eine Entscheidung könnte in den kommenden Tagen fallen.

Vázquez hat mehr als ein Jahrzehnt bei Real aufzuweisen, wurde auf dem rechten Flügel sowohl offensiv als auch defensiv eingesetzt. Bei den Münchnern könnte er als Flügelspieler eine Option werden, falls Douglas Costa nach einem Jahr Ausleihe den Verein wieder verlässt. Dazu könnte der Spanier bei den Bayern Backup für Benjamin Pavard als Verteidiger sein. Der dafür vorgesehene Bouna Sarr konnte in München noch nicht überzeugen.

