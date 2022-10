Fußball FC Bayern auch in Hoffenheim ohne Neuer: Müller erkrankt Der FC Bayern München muss weiter auf Torhüter Manuel Neuer verzichten. Der 36 Jahre alte Kapitän fehlt auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga gegen 1899 Hoffenheim und am Mittwoch (21.00 Uhr) in der Champions League beim FC Barcelona. Neuer habe „immer noch Schmerzen“ in der Schulter, berichtete Trainer Julian Nagelsmann am Freitag. Wegen einer Magen-Darm-Erkrankung fehlt im Kraichgau außerdem Offensivspieler Thomas Müller.

Ein Fußball liegt auf dem Rasen. Foto: Guido Kirchner/Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

München.Neuer muss drei Wochen vor der WM-Nominierung wegen einer Prellung am Schultereckgelenk also weiter pausieren. Deshalb wurde er in der Champions League gegen Viktoria Pilsen (4:2), im Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg (5:0) und im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg (5:2) von Sven Ulreich vertreten. „Ich gehe nicht davon aus, dass die WM in Gefahr ist“, meinte Nagelsmann.

Neuers Einsatz im Bundesliga-Topspiel Anfang Oktober gegen Borussia Dortmund (2:2) sei im „Nachgang zu früh“ gekommen, räumte der Bayern-Coach ein. Nagelsmann rechnet mit seinem Kapitän wieder in Mainz Ende Oktober.