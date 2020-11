Anzeige

Fussball FC Bayern bangt um Kimmich: Spieler verletzt sich am Knie Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München bangt um Joshua Kimmich.

Mail an die Redaktion Joshua Kimmich von den Bayern geht nach einer ärztlichen Behandlung vom Platz. Foto: Martin Meissner/Pool AP/dpa

Dortmund.Der Mittelfeldspieler verletzte sich am Samstag im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund offenbar schwerer am Knie und musste ausgewechselt werden. Gestützt von zwei Betreuern verließ Kimmich das Feld. Eine genaue Diagnose gab es zunächst nicht. Kimmich erlitt die Verletzung bei einem Foulspiel an BVB-Stürmer Erling Haaland, wofür er auch die Gelbe Karte kassierte. In der vergangenen Saison hatte Leistungsträger Kimmich mit seinem Tor noch das Spitzenspiel in Dortmund entschieden.