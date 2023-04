Champions League FC Bayern beginnt wieder ohne Müller gegen Manchester City Trainer Thomas Tuchel verzichtet im Champions-League-Spiel gegen Manchester City erneut auf Thomas Müller in der Startformation. Der 33 Jahre alte Kapitän sitzt am Mittwochabend wie schon beim 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel vor einer Woche in England zunächst auf der Ersatzbank. Eric Maxim Choupo-Moting läuft dagegen nach seinen Knieproblemen als Mittelstürmer auf. Der 34-Jährige ersetzt im Vergleich zum Hinspiel Serge Gnabry im Angriff. Die zweite Änderung in der Bayern-Elf betrifft die Abwehr: Der von Man City ausgeliehene Portugiese Joao Cancelo kommt für Alphonso Davies ins Team.

Mail an die Redaktion Die ersten Bayern-Fans sitzen vor dem Spiel auf der Tribüne. Foto: Sven Hoppe/Sven Hoppe/dpa

München.Die Bayern müssen in der ausverkauften Allianz Arena mindestens drei Tore erzielen, um womöglich doch noch ins Halbfinale gegen Titelverteidiger Real Madrid einzuziehen. City-Coach Pep Guardiola bietet bei seiner Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte in München exakt jene Formation um Torjäger Erling Haaland auf, die auch beim klaren Hinspielerfolg in Manchester begonnen hatte.