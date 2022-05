Europa-League-Sieg FC Bayern beglückwünscht Eintracht: „Großartige Leistung“

Der FC Bayern hat Eintracht Frankfurt zum Triumph in der Fußball-Europa-League gratuliert. „Das war eine großartige Leistung von Eintracht Frankfurt - nicht nur in diesem spannenden Finale, sondern schon den ganzen Wettbewerb über“, erklärte am Donnerstag der Münchner Vorstandschef Oliver Kahn. „Fünf deutsche Klubs in der Champions League - das ist historisch!“

dpa