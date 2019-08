Fussball FC Bayern bei Champions-League-Auslosung als Topteam gesetzt Der FC Bayern München ist bei der Gruppenauslosung für die neue Champions-League-Saison im Topf der besten acht Teams gesetzt.

Merken

Mail an die Redaktion Fußball: Champions League: Blick auf den Pokal. Foto: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa/Archivbild

Monaco.Dem deutschen Fußball-Meister können daher bei der Zeremonie heute Abend in Monaco Hochkaräter wie Titelverteidiger FC Liverpool, der FC Barcelona oder Paris Saint-Germain nicht zugeteilt werden. Allerdings sind frühe Duelle mit Real Madrid und Inter Mailand für die Bayern möglich.

Die ersten Partien der Königsklasse finden am 17. und 18. September statt. Das Finale steigt am 30. Mai 2020 in Istanbul.