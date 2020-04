Anzeige

Fussball FC Bayern beim Liga-Neustart wohl ohne Tolisso Der FC Bayern München wird bei einer möglichen Fortsetzung der Fußball-Bundesligasaison im kommenden Monat zunächst ohne Weltmeister Corentin Tolisso auskommen müssen.

Mail an die Redaktion Corentin Tolisso in Aktion. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München.Der 25 Jahre alte Franzose wurde am Dienstag in Murnau am Bandapparat des Außenknöchels am linken Fuß operiert, wie der deutsche Rekordmeister mitteilte. Der Eingriff sei „erfolgreich“ verlaufen, hieß. Der Mittelfeldspieler werde „in rund vier Wochen mit dem Aufbautraining beginnen“ können. Die Beschwerden am Sprunggelenk hatte Tolisso wohl schon länger.

Der Spielbetrieb in der Bundesliga ist wegen der Corona-Pandemie mindestens bis Ende des Monats ausgesetzt. Titelverteidiger Bayern München führt die Tabelle nach 25 von 34 Spieltagen mit vier Punkten Vorsprung vor Borussia Dortmund an.