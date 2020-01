Fussball FC Bayern bestreitet Rückrunden-Generalprobe in Nürnberg Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Katar wird der FC Bayern heute sein einziges Testspiel vor dem Rückrundenstart in der Fußball-Bundesliga bestreiten.

Merken

Mail an die Redaktion Bayern-Trainer Hansi Flick bei einer Übungseinheit seines Vereins in Doha. Foto: Peter Kneffel/dpa

Nürnberg.Die Münchner gastieren im Max-Morlock-Stadion beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Bayern-Trainer Hansi Flick muss bei der Generalprobe für das Auswärtsspiel am 19. Januar in Berlin gegen Hertha BSC ohne zahlreiche verletzte Akteure den Ernstfall proben. Neben anderen Stars fehlen die Angreifer Robert Lewandowski und Serge Gnabry.

Für die Nürnberger steht erst nach der Partie ihr Trainingslager in Spanien auf dem Programm. Trainer Jens Keller muss den Drittletzten in der Winterpause fit machen für den Abstiegskampf. Dieser geht am 30. Januar mit dem schweren Auswärtsspiel beim Hamburger SV weiter.