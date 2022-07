Transfer FC Bayern bezahlt für de Ligt mindestens 67 Millionen Euro

Der FC Bayern bezahlt für den Transfer des niederländischen Nationalspielers Matthijs de Ligt von Juventus Turin nach München einen Sockelbetrag in Höhe von 67 Millionen Euro. Die Ablösesumme kann sich durch von sportlichen Kriterien abhängige Bonuszahlungen um bis zu zehn weitere Millionen erhöhen, wie der italienische Club am Dienstag mitteilte. Die 67 Millionen seien „zahlbar in vier Geschäftsjahren“, schrieb Juventus.

dpa