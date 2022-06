Basketball-Titel FC Bayern empfängt Alba zum zweiten Finalspiel

Nach der Auftaktniederlage in Berlin geht es für die Basketballer des FC Bayern in der Finalserie um die deutsche Meisterschaft in München weiter. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri empfängt am Dienstag (19.00 Uhr/Magentasport) Titelverteidiger Alba Berlin und will in der Serie auf 1:1 stellen. Die Münchner setzen vor allem auf den Heimvorteil, Alba auf die größeren Kraftreserven.

dpa